Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ilginç bir an yaşattı. Bir muhabirin kendisine Türkçe yönelttiği soruyu çevirmen beklemeden anlaması salonda şaşkınlık yarattı.

BEĞENİ YAĞIYOR

Soru bittikten hemen sonra doğrudan yanıt vermeye başlayan Tedesco'nun bu tavrı, basın mensupları tarafından dikkatle izlendi.

İtalyan teknik adamın kısa sürede Türkçe'ye hakim olmaya başladığı yorumları yapılırken, sosyal medyada da "Tedesco Türkçe öğreniyor", "Hocam bizden biri olmuş" şeklinde paylaşımlar yapıldı. Fenerbahçe kamuoyunda oldukça sevilen Tedesco'nun bu hareketi, taraftarlar tarafından da büyük beğeni topladı.