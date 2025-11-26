Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Haberler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kendisine Türkçe yöneltilecek soruyu çevirmen beklemeden anladı ve doğrudan yanıt verdi. Bu durum basın mensupları ve taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkçe sorulan bir soruyu çevirmen beklemeden anladı.
  • Tedesco'nun bu hareketi basın mensupları ve taraftarlar tarafından beğeni topladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ilginç bir an yaşattı. Bir muhabirin kendisine Türkçe yönelttiği soruyu çevirmen beklemeden anlaması salonda şaşkınlık yarattı.

BEĞENİ YAĞIYOR

Soru bittikten hemen sonra doğrudan yanıt vermeye başlayan Tedesco'nun bu tavrı, basın mensupları tarafından dikkatle izlendi.

İtalyan teknik adamın kısa sürede Türkçe'ye hakim olmaya başladığı yorumları yapılırken, sosyal medyada da "Tedesco Türkçe öğreniyor", "Hocam bizden biri olmuş" şeklinde paylaşımlar yapıldı. Fenerbahçe kamuoyunda oldukça sevilen Tedesco'nun bu hareketi, taraftarlar tarafından da büyük beğeni topladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Aferin bu adama. Neler geldi neler geçti, işine ve çevresine şu kadar saygılısı az geldi...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFeza Can:

Bizim herbiri torpilli abartmadan söylüyorum her biri torpilli futbolu çok iyi bilen spor gazetecilerine ülkede verilecek en güzel cevap evet oluyor hayır desen ürkütürsün bi git desen küstürürsün adamda akıllı Kuru evet en mantıklısı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
