Taylan Antalyalı'ya kimsenin aklının ucuna gelmeyecek teklif! ABD'ye gidiyor
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Geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren ve bonservisi Galatasaray'da olan Taylan Antalyalı'ya ABD'den talip çıktı. MLS ekiplerinden Salt Lake ve New England, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.
Galatasaray'dan kiralık olarak gittiği MKE Ankaragücü'nde iyi bir sezon geçiren Taylan Antalyalı'nın yeni rotası ABD'de olabilir.
RESMİ TEMASLAR BAŞLADI
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, MLS takımlarından Salt Lake ve New England, Galatasaray'da top koşturan Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.
7 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Taylan Antalyalı geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla 33 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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