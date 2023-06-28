Taylan Antalyalı'ya kimsenin aklının ucuna gelmeyecek teklif! ABD'ye gidiyor

Geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren ve bonservisi Galatasaray'da olan Taylan Antalyalı'ya ABD'den talip çıktı. MLS ekiplerinden Salt Lake ve New England, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.