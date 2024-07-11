Tavşanlı İdman Yurdu Spor Altyapı Takımları Şampiyonluk Kupalarını Kaldırdı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı İdman Yurdu spor, U11, U12 ve U13 kategorilerinde şampiyonluk kupalarını havaya kaldırarak büyük bir başarıya imza attı. Kulüp, bu sayede Tavşanlı'da futbolun zirvesine yerleşti.

U11 kategorisinde Serkan Duymuş, U13 kategorisinde Halil Muslu ve U12 kategorisinde ise Mehmet Erdal'ın teknik direktörlük yaptığı takımlar, tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk sevincini yaşadı. Kulüp Başkanı Halil Muslu, elde edilen bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporculara, antrenörlere ve kulübü destekleyen herkese teşekkür etti. Muslu, "Bu şampiyonluklar, altyapıya verdiğimiz önemin ve takım çalışmasının bir göstergesi" dedi.

Takım antrenörlerinden Mehmet Erdal ise şunları söyledi:

"Bu sene Tavşanlı'daki liglere 4 kategoride katıldık ve hiç mağlubiyet almadan U11, U12 ve U13'lerde şampiyon olduk. U11'lerde Serkan Duymuş hocamız, U13'lerde Halil Muslu hocamız ve U12'lerde ben teknik sorumlu olarak görev aldık. Geçtiğimiz Eylül ayında da Akıncılar spor'a yenilmeden ikinci olmuştuk. Ayrıca düzenli olarak özel turnuvalar düzenliyor ve Tavşanlı'daki altyapı ile ilgilenen kulüplerle iş birliği yapıyoruz."

Erdal ayrıca, "Alt yapılarda elde ettiğimiz şampiyonlukların yanında yetiştirici şekilde Süper Lig alt yapısına verdiğimiz futbolcular var. Arif Kocaman'dan sonra Eymen Yurtçu, Siva spor'da 15 yaşında A takımda sezon başı kampında bulunmakta, bizden Yeşilay spor'a giden Kerem Çakır ise Karagümrük spor alt yapısında şu anda. Yunus Emre Balcı Marmaris spor alt yapısında. Şampiyonlukların yanı sıra yetiştirdiğimiz futbolcular da var. Allah'ın izniyle sayıları daha da artacağız" diyerek futbola büyük katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tavşanlı İdman Yurdu spor'un bu şampiyonlukları, sadece kulüp ve sporcular için değil, tüm Tavşanlı için bir gurur kaynağı oldu. Sporseverler, bu başarının devamını dilerken, Tavşanlı İdman Yurduspor'un daha nice başarılara imza atacağına inanıyor. - KÜTAHYA