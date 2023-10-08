Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları başladı

Tavas Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı anısına düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, Tavas Ovası Deliçay Deresi'nde renkli görüntülerle başladı. Yarışlara Eski Dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık da katıldı.

Tavas Belediyesi tarafından bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı anısına düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, Tavas Ovası Deliçay Deresi'nde renkli görüntülerle başladı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Tavas Belediyesi ve Tavas Rahvan At Yarışçıları ve Yetiştiricileri Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlenen Tavas Rahvan At Yarışları Deliçay Deresi'nde başladı. Eski Dönem Ekonomi Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ve Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık düzenlenen yarışları yakından takip etti.

Yarışlar öncesinde açıklamalarda bulunan Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Bugünkü gayemiz kültürümüzü gençlerimize, gelecek nesillere aktarmak. Buradaki evlatlarımız rahvan at yarışlarını öğrensinler. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi nedeniyle atlarımız Cumhuriyetimiz için koşuyor. Gayemiz dinamik, sporu seven genç yeni nesiller yetiştirmek" şeklinde konuştu.

Tavas'ın bu güzelliğini yaşamaktan mutlu olduğunu ve çocukluğunun geçtiği Tavas'a her geldiğinde burnunun sızladığını dile getiren Eski Ekonomi Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ise programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Verilen yeni görev için de açıklamalarda bulunan Zeybekçi, memleket için uygun görülen bütün görevleri her zaman olduğu gibi kabul ettiğini söyledi. - DENİZLİ