Taşbaşı esnafından Eskişehirspor'a bayraklarla destek

Eskişehir'in tarihi Taşbaşı Çarşısı esnafı, kritik Balıkesirspor maçı öncesi dükkanlarını siyah-kırmızı bayraklarla donatarak Eskişehirspor'a destek verdi.

Şehrin en eski ticaret merkezlerinden biri olan Taşbaşı Çarşısı'nda bir araya gelen esnaflar, çarşı girişine "1965 ruhuna döneceğiz" yazılı dev bir pankart asarken tüm dükkanların önünü takım renkleriyle süsledi. Kritik müsabaka öncesinde takıma moral aşılamayı hedefleyen çarşı esnafı, kapalı çarşının her noktasını bayraklarla donatarak şampiyonluk yolunda Eskişehirspor'un yanında olduklarını gösterdi. - ESKİŞEHİR

