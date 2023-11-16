Tarsus Spor, İzmit Belediyespor'a mağlup oldu
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Tarsus Spor, sahasında İzmit Belediyespor'a 87-83 mağlup oldu.
Mustafa ERCAN/MERSİN, -
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Samet Biner, Ali Rıza Pinat
TARSUS SPOR: Kübra Erat 6, Büşra Akgün 14, Khadijiah Cave 14, G Mrice Davis 21, Danielle Robinson 27, Merve Uygul Bostancı 1, Işılay Eğin, Yağmur Bul, Aysude Yıldıztekin
İZMİT BELEDİYESPOR: Khaalia Hillsman 32, Sierra Calhoun 17, Ayşe Cora 2, Özge Özışık 9, Jaime Nared 17, Gergana İvanova 4, Hande Kuzu, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı 3, Dilara Tongar, Ferda Yıldız
1'İNCİ PERİYOT: 24-19
DEVRE: 41-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-65
5 FAULLE: 38.19 Khadijiah Cave ( Tarsus Spor ), 37.54 Ayşe Cora (İzmit Belediyespor)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Tarsus Spor, sahasında İzmit Belediyespor'a 87-83 mağlup oldu.