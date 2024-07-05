Tarihi Kırkpınar'da 60 Yıllık Cazgır Şükrü Kayabaş Er Meydanına Veda Ediyor

Tarihi Kırkpınar'da 60 yıldır cazgırlık yapan Şükrü Kayabaş Er Meydanına veda ediyor.

Tarihi Kırkpınar güreşlerinde 1964 yılında cazgır olarak göreve başlayan ve son 42 yıldır baş cazgır olarak görev alan Şükrü Kayabaş (82) Er Meydanına veda ediyor. Er Meydanlarından kopamayacağını dile getiren Kayabaş, seneye seyirci olarak katılacağını söyledi.

Pazar günü son final için sahada olacağını aktaran Kayabaş, "42 yıldır Kırkpınar'ın baş cazgırıyım. 1964 yılında sahalara başladım ve buranın gerçekten atmosferi bambaşka. Bu sene Kırkpınar muhteşem olacak. Er Meydanında 9 cazgır kardeşlerim görev yapacak. Pazar günü burada veda edeceğim ve son finali salacağım, son olarak da ağa karşılaması yapacağım, ağalık ihalesi yapacağım sonrasında Er Meydanlarına veda edeceğim" diye konuştu.

Bir ömür gibi olduğunu söyleyen Kayabaş, 60 yıldır Er Meydanlarında görev aldığını ve hala heyecanlı olduğunu aktardı.

Kayabaş, "Yar saçların lüle lüle Şükrü Kayabaş güle güle" diyerek veda edeceğini duyurdu. - EDİRNE