Tarihi derbi öncesi birlik, beraberlik ve güvenlik adına iki camia bir araya geldi

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonun belli olacağı play-off final maçı öncesi 2 takımın yöneticileri bir araya geldi.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonun belli olacağı play-off müsabakalarından Osmanelispor ve Osmaneli Gençlerbirliğispor finale kalmıştı. 2 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da Osmaneli İlçe Stadı'ndan 2 ilçe takımın finalde karşılamaması öncesi 2 takımın yöneticileri bir araya geldi. Osmanelispor Kulübü Başkanı Akın Okumuş ve Osmaneli Gençlerbirliğispor Başkanı İsmail Kuzu hem saha içi hem de saha dışarısında Osmaneli'ne yakışır bir şekilde müsabakanın oynanacağı sözünü verirken, İlçe Emniyet Müdürü iki camiaya da teşekkür etti. Okumuş ve Kuzu Osmaneli derbisi öncesi tüm Bilecik'in gözünün kulağının olacağını maça herkesi davet ettiler.

Öte yandan bu maçı kazanan takım Bölgesel Amatör Lig'e çıkacak. - BİLECİK

