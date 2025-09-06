Taraftarların adını sayıkladığı yıldız Galatasaray için takımına rest çekti

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye çalışan Süper Lig devi Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için bastırıyor.

"BIRAKIN GİDEYİM"

Cimbom, 31 yaşındaki orta sahayı renklerine bağlamak için İnter ile kıyasıya pazarlık yapıyor. Süper Lig'de Galatasaray formasıyla top koşturmak isteyen Hakan, İtalyan devine de "Bırakın gideyim" diyerek rest çekti. Inter 15 milyon euronun altına inerse imzalar atılacak. Hakan da maaşında indirim yapacak.

Sarı-kırmızılılar, 10 milyon euroya transferi bitirmeye çalışıyor. Ancak Inter inat ederse Hakan transferi ara döneme veya sezon sonuna kalacak.