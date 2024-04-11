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Taraftarın gözü kulağı ondaydı! İsmail Kartal, takımın yıldızlarını neden kadroya almadığını söyledi

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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "Ramazan Bayramımız vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. İnşallah biz de buradan güzel bir sonuçla ayrılarak taraftarlarımıza ikinci bayramı yaşatmak istiyoruz." dedi.

"STRATEJİ OLARAK BÖYLE BİR KADRO TERCİH ETTİK"

İsmail Kartal kadro tercihiyle ilgili konuşarak, "Biraz mecburiyetten biraz da strateji olarak böyle bir kadro tercih ettik. 3 gün sonra bir maçımız var. İnşallah görev verdiğimiz oyuncular sahada görevlerini yapacak ve en güzel şekilde buradan ayrılacağız. Biz böyle ortamlara alışığız, inşallah en güzel sonuçla buradan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Olympiacos Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Veysel null:

konferans ligi bizi alakadar etmez umarım ligin kalan maçlarında adaletli olunur ve FB ye haksız yere penaltı verilmez. ve umarım tadic rakiplerinin ayağına bastığı zaman kırmızı görür defalarca gördüm bastığını ama kırmızı verilmedi. umarım mert Hakan hakemleri tehdit edip küfürler saydirmaz ve umarım Mert Hakan Pendikspor taraftarına üst üste kol hareketi çekmişti umarım bunlar cezasız kalmaz

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Emre YILDIRIM:

As kadro değil. İnşallah yeneriz.

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Mustafa Kaya:

… yenersiniz :D

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