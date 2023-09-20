Tanju Çolak: Milli takım yerli ve milli bir teknik direktör ile yoluna devam etmeli

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Şanlıurfa'da düzenlenen futbol turnuvasında genç yetenekleri izledi ve milli takımın yerli ve milli bir teknik direktör ile devam etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını da değerlendiren Çolak, takımın formunu beğenmediğini belirtti.

- Tanju Çolak'tan Kuntz'a ağır eleştiri

Tanju Çolak: "Kuntz'un bize vereceği çok bir şey yok"

Çolak, mili takımda yerli teknik direktöründen yana tavır koydu

"Yerli ve milli olmasını canı gönülden istiyorum"

Çolak: " Galatasaray'ın temposu çok ağır. Hızlı oynamıyorlar, çabuk oynamıyorlar. İşleri zor"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 12 ve 13 yaş grupları arasında düzenlenen futbol turnuvasına katılarak yetenek avına çıkan eski milli futbolcu Tanju Çolak, milli takımın yerli ve milli bir teknik direktör ile yoluna devam etmesi taraftarı olduğunu söyledi.

Genç yetenekleri tespit edip futbol camiasına kazandırmak için Şanlıurfa'ya gelen milli takımın eski futbolcuları Tanju Çolak, Hami Mandıralı ve Ahmet Dursun, 12 ve 13 yaş grupları arasında düzenlenen futbol turnuvasını izledi. Turnuva öncesi soruları cevaplandıran Tanju Çolak, milli takımın hocası ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını değerlendirdi.

"Kuntz'un bize vereceği çok bir şey yok"

Milli takımın yerli ve milli bir teknik direktöre emanet edilmesi gerektiğini söyleyen Tanju Çolak, "Yerli ve milli olmasını canı gönülden istiyorum. Kuntz'un bize vereceği çok bir şey yok. Veremedi de zaten. Takımdaki uyumsuzluk ortada, takımdaki formsuzluk ortada, takımdaki sevgisizlik, arkadaşsızlık ortada. İnanıyorum ki bunlar Alman Stefan Kuntz'dan dolayı oluyor. Hem yerli olsun, hem milli olsun ama bizden olsun. Böyle bir karar alınırsa çok da mutlu oluruz. İsimler dolaşıyor. Tabii büyükler bir şeyler yapacaklar ama doğru isim önemli, örnek olacak isim önemli, kaliteli, başarılı olan isim önemli. Böyle bir teknik direktöre Türk Milli Takımının ihtiyacı var diye düşünüyorum" dedi.

" Galatasaray'ın formunu beğenmedim"

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını da değerlendiren Çolak, "Grup zorlu ama Kopenhag yenebileceğimiz bir takım ama Samsunspor'daki oyunu oynarsa, o tempoda devam ederse çok zor. Çünkü ben Galatasaray - Samsunspor maçına gittim, formunu beğenmedim, futbol adına güzel şeyler ortaya koymadılar. Samsunspor'u çok daha farklı bir zeminde oynaması gerekiyordu, hoşuma gitmedi. Galatasaray'ın temposu çok ağır. Hızlı oynamıyorlar, çabuk oynamıyorlar. İşleri zor. Bu maç çok önemli çünkü yenebileceğimiz bir takım bu Kopenhag takımı. Yenemezsek, kötü başlarsak kötü devam ederiz. O yüzden yarınki maç çok önemli, çok değerli" ifadelerini kullandı.

"Gruptan çıkması neden olmasın"

Galatasaray gruptan çıkar mı sorusuna da cevap veren Çolak, "Bunu bilmek çok doğru değil, bununla ilgili bir şeyler söylemek de çok doğru değil ama neden olmasın. Güzel bir takım kurduk. O takımın o anki havası, atmosferi çok önemli, o maç çok önemli, maça başlamak çok önemli. O yüzden çok erken konuşmayalım. Kopenhag maçını görelim, ondan sonra konuşalım" diye konuştu.