Üye Girişi
Haberler

Tam 4 eksik! Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi belli oldu

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Samsunspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'da maçın kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda, 4 futbolcu mücadelede forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Samsunspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'da maçın kadrosu açıklandı.

4 YILDIZ KADRODA YOK

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda sakatlıkları devam bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira yer almadı. Galatasaray'da ayrıca Afria Kupası'na giden ve henüz dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech de kadroya dahil edilmedi.

İşte sarı-kırmızılıların kadrosu;

Tam 4 eksik! Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi belli oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Samsunspor Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart burç özellikleri neler? 7 Mart hangi burç? 7 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Yedi) 7 Mart yükseleni ne? 7 Mart burcu hangisi? 7 Mart burç özellikleri neler? 6 Mart hangi burç? 6 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Altı) 6 Mart yükseleni ne? 6 Mart burcu hangisi? 6 Mart burç özellikleri neler? 5 Mart hangi burç? 5 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Beş) 5 Mart yükseleni ne? 5 Mart burcu hangisi? 5 Mart burç özellikleri neler? 4 Mart hangi burç? 4 Mart'ta doğanların burcu nedir? 4 Mart yükseleni ne? 4 Mart burcu hangisi? 4 Mart burç özellikleri neler? Rüyada birinin öldüğünü duymak ne anlama geliyor? Rüyada ölü birini görmek ne demek? Rüyada ölmüş birini görmek? Amvas Vebası nedir? İslam tarihindeki ilk salgın Amvas Vebası nasıl başladı, ne zaman bitti? Amvâs Vebası nasıl aşıldı? 3 Mart hangi burç? 3 Mart'ta doğanların burcu nedir? 3 Mart yükseleni ne? 3 Mart burcu hangisi? 3 Mart burç özellikleri neler? Galatasaray'ın kadrosunda kimler yok? Aldatmak canlı izle! 2 Şubat ATV Aldatmak 56. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! Ramazan hocanın katili tutuklandı mı? Ramazan Pişkin'in katili kim? 2 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 2 Şubat Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 2 Şubat Cuma Hutbesi! 2 Mart hangi burç? 2 Mart'ta doğanların burcu nedir? 2 Mart yükseleni ne? 2 Mart burcu hangisi? 2 Mart burç özellikleri neler? 1 Mart hangi burç? 1 Mart'ta doğanların burcu nedir? 1 Mart yükseleni ne? 1 Mart burcu hangisi? 1 Mart burç özellikleri neler? Kocaeli fabrika rehin olayı nedir? Olay nerede oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title