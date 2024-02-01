Tam 4 eksik! Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Samsunspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'da maçın kadrosu açıklandı.

4 YILDIZ KADRODA YOK

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda sakatlıkları devam bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira yer almadı. Galatasaray'da ayrıca Afria Kupası'na giden ve henüz dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech de kadroya dahil edilmedi.

İşte sarı-kırmızılıların kadrosu;