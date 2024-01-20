Talasgücü Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak
Türkiye 3. Lig 1. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, ikinci yarıya hazır. İlk maçını Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak.
Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, ikinci yarının ilk maçına sahasında Tarsus İdman Yurdu ile çıkacak.
Türkiye 3. Lig 1. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, ikinci yarıya hazır. Ligin ilk yarısında oynadığı 14 maçta 16 puan toplayarak 11. sırada yer alan sarı lacivertliler, ikinci yarının ilk maçında sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Ligin son sırasında bulunan rakibi ile oynayacağı müsabakayı kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başlamak isteyen Talasgücü Belediyespor'da moraller yerinde.
21 Ocak Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak müsabaka saat 14: 00'de başlayacak. Maçı Sercan Yılmaz, Berkay Salman, Hakan Dursun hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ