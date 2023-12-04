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Talasgücü Belediyespor, evinde mağlup oldu

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TFF 3.Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, evinde oynadığı maçta Küçükçekmece Sinopspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sezon evindeki ikinci mağlubiyetini aldı.

TFF 3.Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ligin 13. haftasında evinde oynadığı maçta Küçükçekmece Sinopspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sezon evindeki ikinci mağlubiyetini aldı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Melih Kurt, Yunus Yıldız, Tahir Yalçın

Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Arda Belen, (Erkan Kapar dk. 46), Murat Demirezen, Ahmet Şahbaz, M. Samet Acar, (Murat Karadeniz dk. 83), Ercan Çiftçi, Berkay Öztuvan, Süleyman Çelik, Taylan Özgün, (Furkan İzin dk. 85), Muhammed Emin Yıldırım, (Akın Arıcan dk. 61), Canberk Soykuvvet, (Ramazan Taş dk. 72)

Küçükçekmece Sinopspor: Onur Güney, Osman Boz, Özkan Zileli, Koray Baykara, Mustafa Acun, (Murat Şenel dk. 81), Ferdi Konak, Sefer Kanıtemiz, Furkan Polat, Muzaffer Kahrıman, (Sarp Ekinci dk. 90), İlhan Topatar, (Doğacan Diker dk. 60), Muhammet Toklu (Doğukan Bad dk. 46)

Goller: Murat Demirezen (dk. 86) (Talasgücü Belediyespor), Özkan Zileli (dk. 14), Doğacan Diker (dk. 80) (Küçükçekmece Sinopspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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