Takımın eski yıldızından Fener taraftarını duygulandıran görüntü

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic, takımının Gaziantep FK'ya karşı 4-0 kazandığı maçı araçta seyir halindeyken izledi. Bu durum kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu. Tadic'in bu anları, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük beğeni topladı. Maçta Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın golleriyle 4-0 galip geldi.

  • Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 4-0 yendiği maçı seyir halindeki aracında izledi.
  • Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın golleriyle 4-0 galip geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarlar kadar eski oyuncular da maça ilgi gösterdi.

Takımdan geçtiğimiz transfer döneminde ayrılan Dusan Tadic, aracında seyir halindeyken Fenerbahçe'nin karşılaşmasını izlerken görüntülendi. Sırp futbolcunun bu anları sosyal medyada hızla yayıldı.

"TAKIMINI HALA TAKİP EDİYOR"

Tadic'in, Fenerbahçe'nin farklı galibiyetine tanıklık ettiği görüntüler, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük beğeni topladı. Pek çok kullanıcı, "Tadic kalben Fenerbahçeli" yorumlarında bulundu.

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında Youssef En-Nesyri (2) ve Anderson Talisca'nın (2) golleriyle sahadan 4-0 galip ayrılmıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
