Sarı-lacivertli futbolculardan, Altay Bayındır'a geçmiş olsun ziyareti

Bel fıtığı nedeniyle bugün ameliyat olan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'a takım arkadaşları ziyarette bulundu.

Acıbadem Hastanesi'nde bel fıtığı ameliyatı olan Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı, takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır'a destek oldular.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Altay Bayındır'a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL