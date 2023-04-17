Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sarı-lacivertli futbolculardan, Altay Bayındır'a geçmiş olsun ziyareti

Sarı-lacivertli futbolculardan, Altay Bayındır'a geçmiş olsun ziyareti

Spor Haberleri

Bel fıtığı nedeniyle bugün ameliyat olan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'a takım arkadaşları ziyarette bulundu.

Bel fıtığı nedeniyle bugün ameliyat olan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'a takım arkadaşları ziyarette bulundu.

Acıbadem Hastanesi'nde bel fıtığı ameliyatı olan Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı, takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır'a destek oldular.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Altay Bayındır'a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Altay Bayındır Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title