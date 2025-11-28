Haberler

Tai Chi, Uykusuzluğa Karşı BDT Kadar Etkili

Güncelleme:
Hong Kong Üniversitesinin araştırması, Tai Chi sporunun 50 yaş üstü yetişkinlerde uykusuzluk üzerinde bilişsel davranışçı terapi kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Hem Tai Chi hem de BDT, katılımcıların yaşam kalitesi ve ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağladı.

Tai Chi sporunun, 50 yaş ve üzeri yetişkinlerde uykusuzluk hastalığının (insomnia) tedavisinde bilişsel davranışçı terapi (BDT) kadar etkili olduğu belirlendi.

???????The Independent gazetesinde yer verilen habere göre, Hong Kong Üniversitesinin uykusuzluğu olan hastalar üzerinde gerçekleştirdiği araştırma, İngiliz tıp dergisi The British Medical Journal (BMJ)'da yayımlandı.

Araştırmada, 50 yaş ve üzeri 200 yetişkinin kronik uykusuzluk hastalığının Tai Chi sporu ve konuşma terapisi olarak da bilinen BDT yoluyla tedavisi karşılaştırıldı.

İki gruba ayrılan katılımcıların bir kısmı haftada iki kez birer saat olmak üzere 3 ay boyunca Tai Chi uygularken, diğer grup ise aynı sürede BDT aldı.

Katılımcıların uykusuzluk rahatsızlığını tespit etmek için Uykusuzluk Şiddet Endeksi (ISI) kullanılırken, 3 ay sonunda Tai Chi grubunda 6,67 puanlık, BDT grubunda ise 11,19 puanlık bir düşüş görüldü.

15 ay sonra ise Tai Chi ve BDT gruplarında sırasıyla 9,51 ve 10,18 puanlık düşüşler elde edildiği, her iki yöntemin de yaşam kalitesi, uyku ve ruh sağlığı üzerinde fayda gösterdiği aktarıldı.

Araştırmada, orta yaşlı ve ileri yaştaki yetişkinlerde kronik uykusuzluğun uzun vadeli yönetiminde, Tai Chi'nin alternatif bir tedavi yaklaşımı olarak desteklendiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Spor
