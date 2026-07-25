Haberler

Sydney Taylor, Galatasaray’da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD’li oyuncu Sydney Taylor’ı transfer etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Sydney Taylor'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna ABD'li guard Sydney Taylor eklemesini yaptı. Kulübümüz, skorer kimliğiyle öne çıkan oyuncu ile anlaşmaya vardı. Hücumdaki etkinliği ve yüksek yüzdeli şutlarıyla takımımıza katkı sağlayacak olan Sydney Taylor'a Galatasaray forması altında başarılı bir sezon diliyoruz. Sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin" denildi.

Profesyonel kariyerine Kibirkstis Vilnius ile başlayan 25 yaşındaki basketbolcu, Avrupa'da MB Zaglbie Sosnowiec ve WNBA'de de Chicago Sky'da oynadı. Taylor, devam eden WNBA sezonunda Chicago Sky formasıyla 14.2 sayı, 1.5 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filenin Sultanları finale yükseldi

Filenin Sultanları göğsümüzü kabarttı! Yine tarih yazıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor

Milyonlarca internet kullanıcısı dikkat! Başvuran parasını alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu

9 yıldır atıl haldeki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Ve Salah için Serdal Adalı'dan açıklama geldi

Ve Salah için başkandan açıklama geldi