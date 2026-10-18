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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, deplasmanda Haymanaspor'u 4-0 yendi

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Haymanaspor'u 4-0 mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan bordo-mavililerin gollerini Song (2), Fatma Kara Şahinbaş ve Kim atarken, Trabzonspor puanını 12'ye yükseltti; Haymanaspor 5 puanda kaldı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Haymanaspor'u 4-0 mağlup etti.

Haymana İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan bordo-mavililer, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini Song (2), Fatma Kara Şahinbaş ve Kim attı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 12'ye yükseltti, Haymanaspor ise 5 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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