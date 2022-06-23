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Şüpheli ölüm! 26 yaşındaki Amerikalı ünlü sporcu hayatını kaybetti

AA - Spor
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Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Baltimore Ravens'ın oyuncusu Jaylon Ferguson, yaşamını yitirdi. Baltimore Polis Departmanı bu durumu 'şüpheli ölüm' soruşturması olarak sınıflandırdı.

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Baltimore Ravens'ın oyuncusu Jaylon Ferguson, hayatını kaybetti. Genç oyuncunun kulübünden yapılan açıklamada, "Jaylon Ferguson'un trajik vefatından derin üzüntü duyuyoruz. O, kocaman bir gülümsemesi olan, nazik, saygılı bir genç adamdı." ifadeleri kullanıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Ölüm nedeni açıklanmayan Jaylon Ferguson, 2019 yılında draftın üçüncü turunda seçilmesinden bu yana NFL'de 38 maçta forma giymişti. Baltimore Polis Departmanı da genç sporcunun ölüm nedeni belirlenene kadar, bu durumun şüpheli ölüm soruşturması olarak sınıflandırılacağını aktardı.

AA / Spor

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