Süper Ligde Samsunspor ve Çaykur Rizespor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Ligi’nin 10. haftasında karşı karşıya gelen Samsunspor ve Çaykur Rizespor, 1-1 berabere tamamladı. Goller Holse ve Rak-Sakyi'den geldi.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Holse (Dk. 85 Polat Yaldır), Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Musaba, Moundilmadji (Dk. 63 Ndiaye)
Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Taha Şahin, Atilla Mosci, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Laçi (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Buljubasic, Rak-Sakyi (Dk. 85 Zeqiri), Augusto (Dk. 69 Emrecan Bulut), Jurecka (Dk. 69 Ali Sowe)
Goller: Dk. 7 Holse (Samsunspor), Dk. 43 Rak-Sakyi (Çaykur Rizespor )
Sarı kartlar: Dk. 72 Atilla Mosci, Dk. 90+3 Buljubasic (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Ligi'n 10. haftasındaki Samsunspor-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.
59. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda kaleci Erdem Canpolat, topu yatarak kontrol etti.
69. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top, direğin yanından auta çıktı.
87. dakikada Van Drongelen'in sol çaprazdan şutunda kaleci Erdem Canpolat, topu kornere çeldi.
Karşılaşma, 1-1 berabere bitti.