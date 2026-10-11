Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, sahasında Arca Çorum FK'ya 3-0 yenildi

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, sahasında Arca Çorum FK'ya 3-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, sahasında Arca Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Çorum FK'nın golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 59. dakikada Kyziridis ve 82. dakikada Karlsbakk'tan geldi.
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Gürcan Hasanovai Anıl Usta, Candaş Erbil
GAZİANTEP FK: Tobiasz – Sylla, Perez (Dk. 83 Sabahattin Destici), Abena, Sorescu, Gidado (Dk. 73 Serdar Dursun), Ogün Özçiçek (Dk. 57 Meleke), Kerim Çalhanoğlu, Kozlowski, Maxim (Dk. 83 Hansen), Halil Dervişoğlu (Dk. 57 Camara)
ARCA ÇORUM FK: Felipe – Çağlar Söyüncü, Penetra, Smolcic, Berat Özdemir (Dk. 57 Ramadani), Borza (Dk. 83 Arda Hilmi Şengül), Diomande, Gökhan Sazdağı (Dk. 73 Karlsbakk), Cengiz Ünder (Dk. 83 Moukoko), Kyziridis, Ramirez
GOLLER: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 59 Kyziridis, Dk. 82 Karlsbakk (Arca Çorum FK)
SARI KARTLAR: Hansen ( Gaziantep Fk ) Diomande, Kyziridis, Moukoko (Arca Çorum FK)
Süper Lig'in 7'nci haftasında Gaziantep Fk, sahasında Arca Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu.
3'üncü dakikada Çorum FK'da sağ köşeden korner kullanan Cengiz Ünder'in ortası savunmadan döndü. Tekrar topu kontrol eden Cengiz'in sert şutu kalecide kaldı.
31'inci dakika sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kerim'in ceza sahasına yaptığı orta savunmadan sekti. Topu önünde bulan Sorescu'nun vuruşu az farkla auta çıktı.
37'nci dakikada orta alandan gelişen Arca Çorum FK atağında Kyziridis'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Diomande topu arkasındaki Cengiz'e bıraktı. Müsait pozisyondaki Cengiz'in vuruşu ağlara gitti: 0-1.
55'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine vuran Kozlowski'nin şutu direkten döndü.
56'ncı dakikada Gaziantep FK'da sağ kanatta topla buluşan Sorescu'nun topu sürükleyerek ceza sahasına girip vurduğu şut az farkla auta çıktı.
59'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Arca Çorum FK atağında Ramirez'in ara pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı ceza sahasına sokularak topu Kyziridis'e gönderdi. Müsait pozisyondaki Kyziridis vuruşu ağlara gitti: 0-2.
81'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kozlowski'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Camara'nın müsait pozisyondaki vuruşunu kaleci kurtardı.
82'nci dakikada sol kanattan gelişen Çorum FK atağında Ramirez'den pası alan Karsbakk, Kyziridis ile paslaşarak ceza sahasına sokuldu. Karsbakk'ın karşı karşıya vuruşu ağlara gitti: 0-3.
Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Arca Çorum FK'nın 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.