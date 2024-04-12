Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

TFF'den tarihi karar! Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile yaptığı görüşmelerin ardından bu sezonun sonuna kadar kritik maçlara yabancı VAR hakemi geleceğini açıkladı.

YABANCI VAR HAKEMİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi." denildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Süper Lig'in 32. haftasında yabancı VAR hakemi ataması yapılacak maçlar;

  • Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü
  • Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
  • Alanyaspor-Galatasaray"
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe maçında yabancı hakem var mı? FB maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Galatasaray maçında yabancı hakem var mı? GS maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Yabancı hakem ne zaman gelecek? Hangi maçlarda yabancı hakem görev yapacak? Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 14 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Nisan'da yaşananlar! 13 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 13 Nisan'da ne oldu? 13 Nisan ne günü? 13 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte 12 Nisan'da ne oldu? 12 Nisan olayı nedir? 12 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Nisan'da yaşananlar! Malatya deprem mi oldu 12 Nisan Cuma? Yeniden Refah Partisi Saadet Partisi ile birleşecek mi? Şevval orucu ne zaman tutulur? 23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Yay burcu mu Akrep burcu mu? Kasım 23'ü hangi burca aittir? 23 Kasım burcu nedir? 22 Kasım hangi burç? 22 Kasım Akrep burcu mu Yay burcu mu? Kasım 22'si hangi burca aittir? 22 Kasım burcu nedir? 21 Kasım hangi burç? Kasım'ın 21'i hangi burç? 21 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 21 Kasım hangi burca ait? Rüyada okul görmek ne anlama gelir?, Rüyada okulda ders çalışmak, Rüyada okul bahçesi görmek, rüyada okula geç kalmak, rüyada yeni okul görmenin anla İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Nasıldır?, İnşirah Suresi Türkçe Anlamı Nedir?, İnşirah Suresi Oku, Dinle! İnşirah Suresi Meali ve Faziletleri Nelerdir?
500

Yorumlar (11)

ÜMİT İHSAN TOPAL:

Fenerbahceye en az 400 milyon tl para 30 mac seyircisiz kupalars 10 yıl katılmama cezası vermeliydi

28
92
yanıtYanıtla
Murat Çengel:

bide bundan sonraki yüm şampiyonlık ve kupalarda galatasaraya verilseydi daha memnun olurdun sanırım

yanıt6
yanıt0
duyarlı vatandaş:

Fenerbahçe illahi kupadan çekilmesi mi gerekiyordu bu kararınız için, Halil umut meler dayak yemesi mi gerekiyordu İstanbulspor maçtan çekilmesi mi gerekiyordu Trabzon da bir futbolcu ölseydi ne olacaktı. Bu ülkede neden bir olay olmadan önce önlem alınmıyor. 7.3 deprem olmasaydı dönüşüm olmazdı . Bu zihniyet değişmesi lazım. Siyaset artık insanlığın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Siyaset demode oldu.

44
62
yanıtYanıtla
Sedat A.:

Fenerbahçe'ye tehdit ve şantaj ile yine federasyona istediğini yaptırdı. Şimdi Galatasaray'a katliam yapılacak. Sahada kazanamayan masada kazanan Fener.

61
36
yanıtYanıtla
tamer durmaz:

Yabancı var hekemi nedir yahu saha hakemini neden yabancı getirmiyorsunuz.Sonra Fener yabancı istedi getirdik diyeceksiniz.Ama feneri dogramaya devam ediceksiniz yine algı yine algı sakın inanmayın bu oyunlara

39
40
yanıtYanıtla
Alperen:

TFF Ne yaparsan yap gidicisin ...

60
2
yanıtYanıtla
Blackened:

Orta hakem niye değil?

21
4
yanıtYanıtla
Atacan Tuğtekin:

Almanya hollanda hakemleri daha iyi diğer ülkeler hepsinde sıkıntı olur.

13
0
yanıtYanıtla
Azad Askan:

Bence utanç verici ülke olarak içimizde dürüst hakem bulamadık destek alıyoruz elin gawurundan onlar daha mı dürüst oluyor müslüman olan biz ahlaklı ve dürüst olan onlarmi oluyor??

4
1
yanıtYanıtla
İsmet Keskin:

Geçti olsa akılları başlarına geldi.

0
0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title