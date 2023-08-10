Süper Lig'i sallamaya geliyor! Galatasaray, Ramos transferinde son düzlüğe girdi
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Sergio Ramos'u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıran Galatasaray, futbolcunun taleplerini karşılamaya çok yakın. Dünyaca ünlü stoperin istediği ücret ile sarı-kırmızılıların teklifi arasında 1.5-2 milyon euro bandından bir fark kaldı.
Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba daha patlatmak üzere. Sarı-kırmızılılar, Sergio Ramos ile görüşmelerinde sona geldi.
FARK 1.5-2 MİLYON EURO BANDINDA
Salim Manav'ın haberine göre; Galatasaray'ın Sergio Ramos'a yaptığı teklif garanti ücret, bonus ve sponsor desteği içeriyor. İspanyol stoperin istediği ücret ile sarı-kırmızılıların teklifi arasındaki fark 1.5-2 milyon euro bandında.
REAL MADRID'DE 101 GOL ATTI
Kariyerinde sayısız başarı bulunan 37 yaşındaki Sergio Ramos, son olarak PSG formasını giydi. Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol-1 asistlik performans gösterdi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, eflatun-beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.