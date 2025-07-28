Süper Lig'e hoş geldin N'Koudou! İşte yeni takımı

Süper Lig'e hoş geldin N'Koudou! İşte yeni takımı
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Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen Georges-Kevin N'Koudou, Samsunspor ile anlaşma yolunda. Geçtiğimiz sezonu başarılı bir performansla tamamlayan Samsunspor, N'Koudou için transfer girişimlerine başladı. Transferin, kulüpler arasındaki resmi temasların gidişatına göre şekillenmesi bekleniyor.

Daha öncesinde Beşiktaş'ta forma giyip Süper Lig'de görev almış Georges-Kevin N'Koudou, tekrardan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Africa Foot'un haberine göre geçtiğimiz sezonu iyi geçiren Samsunspor, N'Koudou için girişimlere başladı. Transferin kulüpler arasındaki resmi temasların gidişatına göre şekillenmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON 17 GOLE KATKI SAĞLADI

N'Koudou 2023/2024 sezonunun başında Damac'a bonservissiz transfer olmuştu. Fransız oyuncunun Damac ile 1 sözleşmesi daha bulunuyor. N'Koudou, geçtiğimiz sezonda toplam 30 maça çıktı ve 13 gol 4 asistlik katkıda bulundu.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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