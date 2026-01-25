Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK ile Blaz Kramer'in 88. dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı. Kramer, Konyaspor'a geri dönüşünün ilk maçında golle tanıştı.
- Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor arasındaki maç 1-1 sona erdi.
- Konyaspor'un golü 88. dakikada Blaz Kramer tarafından atıldı.
- Bu sonuçla Gaziantep FK'nin puanı 25'e, Konyaspor'un puanı 19'a yükseldi.
Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadele, 1-1 sona erdi.
KRAMER SÜPER LİG'E GOLLE GERİ DÖNDÜ
Gaziantep FK'nin golü 45+3. dakikada Deian Sorescu ile, Konyaspor'un golü 88. dakikada Blaz Kramer ile geldi. Kramer, Konyaspor'a geri döndüğü ilk maçta attığı golle takımına 1 puanı getirdi.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 6 maça çıkan Gaziantep FK'nin puanı 25'e, galibiyet hasreti 9 maça çıkan Konyaspor'un puanı ise 19'a yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.