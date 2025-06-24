Süper Lig'e geliyordu! Savaşın ortasında kaldı

Inter'in yıldız forveti Mehdi Taremi'nin Süper Lig devi Beşiktaş'a önerildiği ve siyah-beyazlıların bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Ancak, tecrübeli futbolcunun İran'dan çıkış yapamaması transfer sürecini zora soktu.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncuya kiralama formülüyle ulaşmak istiyor. Zira Inter'in Taremi'yi bonservisiyle elden çıkarmaya pek yanaşmadığı belirtiliyor. Siyah-beyazlılar ise bu durumda yalnızca kiralık transfer ihtimalini değerlendiriyor.

İRAN'DA MAHSUR KALDI

Ancak transfer önündeki en büyük engel, Taremi'nin ülkesinde yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle İran'dan ayrılamaması.

İsrail'in hava saldırılarının ardından hava trafiğinin aksadığı ve oyuncunun ülkesinde mahsur kaldığı bildiriliyor. Bu durum, Taremi'nin Kulüpler Dünya Kupası kampına da katılamamasına yol açmıştı.