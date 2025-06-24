Süper Lig'e geliyordu! Savaşın ortasında kaldı

Süper Lig'e geliyordu! Savaşın ortasında kaldı
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Süper Lig'e transfer olması planlanan İranlı futbolcu Mehdi Taremi, İsrail-İran savaşının ortasında kaldı. Beşiktaş'a önerilen Taremi'nin transfer süreci, oyuncunun İran'dan çıkış yapamaması nedeniyle zorlaştı.

Inter'in yıldız forveti Mehdi Taremi'nin Süper Lig devi Beşiktaş'a önerildiği ve siyah-beyazlıların bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Ancak, tecrübeli futbolcunun İran'dan çıkış yapamaması transfer sürecini zora soktu.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncuya kiralama formülüyle ulaşmak istiyor. Zira Inter'in Taremi'yi bonservisiyle elden çıkarmaya pek yanaşmadığı belirtiliyor. Siyah-beyazlılar ise bu durumda yalnızca kiralık transfer ihtimalini değerlendiriyor.

Süper Lig'e geliyordu! Savaşın ortasında kaldı

İRAN'DA MAHSUR KALDI

Ancak transfer önündeki en büyük engel, Taremi'nin ülkesinde yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle İran'dan ayrılamaması.

İsrail'in hava saldırılarının ardından hava trafiğinin aksadığı ve oyuncunun ülkesinde mahsur kaldığı bildiriliyor. Bu durum, Taremi'nin Kulüpler Dünya Kupası kampına da katılamamasına yol açmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbatmaz iletişim:

benim dayılarım iranlı rica etsem onu alıp bizim tırlarla getirsek ben bir beşiktlı olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırım bizim vanda ki evimize misafir edelim

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