Süper Lig devinden Caner Erkin bombası! Herkes Beşiktaş derken ezeli rakibine gidiyor

Caner Erkin'in Fatih Karagümrük ile yolları ayırmasının ardından yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan deneyimli futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Caner Erkin'in Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile sürpriz bir şekilde yolları ayıran Caner Erkin'in yeni takımı netleşiyor. Deneyimli sol bekin Beşiktaş'tan sonra şimdi de Galatasaray'a imza atacağı iddia edildi.

İLK HEDEF RIDVAN YILMAZ

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray sol bek pozisyonu için Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı renklerine bağlamayı istiyor. 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde İskoç ekibine resmi teklifi yapması bekleniyor. Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz'ın alternatifi ise Caner Erkin.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Caner Erkin'in bonservisinin elinde ve maliyetinin az olması Galatasaray için bu transferi son derece cazip kılıyor. İddiaya göre, sarı-kırmızılılarda yöneticiler deneyimli futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve prensip anlaşmasına vardı.