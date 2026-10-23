Süper Lig'de yarın 3 puanla son sıradaki Eyüpspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Geride kalan 8 haftada 1 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Eyüpspor, ligde 3 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Eflatun-sarılı takım, ligin 3. haftasında sahasında 2-1 kazandığı Corendon Alanyaspor maçı dışında rakip kaleye gol atamadı.

Ligde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise topladığı 13 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Ligdeki tek yenilgisini Galatasaray karşısında (3-1) yaşayan lacivert-beyazlılar, son olarak sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile Mortadha Ben Ouanes, mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: AA