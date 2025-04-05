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Süper Lig'de haftanın ilk maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'de haftanın ilk maçında kazanan çıkmadı
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Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile Sivasspor karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Rizespor, 70. dakikada Berkay Özcan'ın penaltıdan attığı golle öne geçse de, Sivasspor 84. dakikada Veljko Simic ile eşitliği sağladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanna maçta Rizespor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

GOLLER SON 20 DAKİKADA GELDİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Rizespor, 70. dakikada Berkay Özcan'ın penaltıdan kaydettiği vuruşla 1-0 öne geçti. Etkinliğini artıran Sivasspor, 84. Veljko Simic ile eşitliği yakaladı ve maçta başka gol sesi çıkmadı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Sivasspor Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 4 maçta 3. kez puan sevinci yaşadı (2G 1B 1M) ve 31 puan toplayarak maç fazlasıyla küme düşme potasının bir basamak üstüne yükseldi.Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve 34 puanla 13. sırada bulunuyor.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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