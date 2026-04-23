Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek
SÜPER Lig'in 31'inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. 26 Nisan Pazar günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.
Süper Lig'de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.00 RAMS Başakşehir FK - Kasımpaşa: Yiğit Arslan
25 NİSAN CUMARTESİ
14.30 ikas Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
17.00 Zecorner Kayserispor - Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova
20.00 Göztepe - Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
26 NİSAN PAZAR
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Yasin Kol
27 NİSAN PAZARTESİ
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler