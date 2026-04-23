Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek

SÜPER Lig'in 31'inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. 26 Nisan Pazar günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Süper Lig'de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 RAMS Başakşehir FK - Kasımpaşa: Yiğit Arslan

25 NİSAN CUMARTESİ

14.30 ikas Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

17.00 Zecorner Kayserispor - Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova

20.00 Göztepe - Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

26 NİSAN PAZAR

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Yasin Kol

27 NİSAN PAZARTESİ

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı