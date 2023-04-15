Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bugün oynanacak maçların Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. İstanbulspor-Medipol Başakşehir maçının VAR hakemi Serkan Tokat olurken, Adana Demirspor-Kasımpaşa mücadelesinin VAR'ı ise Bülent Birincioğlu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile Başakşehir Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4. hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR'da Çağdaş Altay ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.

Günün diğer karşılaşmasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olurken, müsabakada VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR'da Özgür Yankaya ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek. - İSTANBUL