Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin otobüsü tesislere döndü

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin otobüsü tesislere döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'de takım otobüsü, karşılaşmanın ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Tesis girişinde bekleyen az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar, otobüsün tesislere girişini takip etti.
SÜPER Lig'de Göztepe'ye sahasında 2-1 yenilen Fenerbahçe'de takım otobüsü, karşılaşmanın ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de takım otobüsü, maçın tamamlanmasıyla birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Karşılaşma sonrası tesislerin girişinde bekleyen az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar, takım otobüsünün tesislere girişini takip etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı