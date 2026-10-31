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Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin otobüsü tesislere döndü

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Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'de takım otobüsü, karşılaşmanın ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Tesis girişinde bekleyen az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar, otobüsün tesislere girişini takip etti.

SÜPER Lig'de Göztepe'ye sahasında 2-1 yenilen Fenerbahçe'de takım otobüsü, karşılaşmanın ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de takım otobüsü, maçın tamamlanmasıyla birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Karşılaşma sonrası tesislerin girişinde bekleyen az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar, takım otobüsünün tesislere girişini takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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