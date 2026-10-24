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Süper Lig'de Göztepe 35 gün sonra evinde Arca Çorum FK'yı ağırlayacak

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Süper Lig'de Göztepe 35 gün sonra evinde Arca Çorum FK'yı ağırlayacak
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Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, yarın evinde Arca Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Son iki deplasman maçını kazanarak 9 puana ulaşan Göztepe, 35 gün sonra taraftarına kavuşurken sakat Furkan Bayır ve Ogün Bayrak forma giyemeyecek.

TRENDYOL Süper Lig'de deplasmanlarda Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor'u 2-1 yenip çıkışa geçen Göztepe yarın 9'uncu hafta maçında evinde Arca Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Mehmet Türkmen'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan stoper Furkan Bayır ve sağ bek Ogün Bayrak maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 750, 2'nci kategori 3 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 100, 4'üncü kategori bin 150, 5'inci ve 6'ncı kategori 550, misafir tribünü ise 650 TL olarak satışa çıktı. Son iç saha maçını 20 Ekim 2026 tarihinde Çaykur Rizespor'la oynayan Göztepe tam 35 gün sonra taraftarına kavuşacak. İlk 6 haftada galibiyet alamayan Göztepe son iki maçını kazanıp puanını 9 yaptı ve düşme hattında çıktı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK ise 13 puan toplayıp haftaya 7'nci sırada girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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