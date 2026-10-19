Süper Lig'de 8. hafta Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yenmesiyle kapandı

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Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın son maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekip bu sonucun ardından puanını 16 yaparak 4. sıraya yükseldi, Beşiktaş ise 15 puanda kalarak 5. basamağa geriledi.

Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında 3 puanı son anda alarak ilk sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Ligin 8. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: 2-1

Erzurumspor FK-Eyüpspor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-1

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 3-0

Kasımpaşa-Samsunspor: 4-1

Kocaelispor-Göztepe: 1-2

İstanbul Başakşehir FK-Gaziantep FK: 2-1

Trabzonspor-Beşiktaş: 2-0

Puan durumu

Ligde 8. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 8 6 1 1 17 11 6 19 2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 8 5 2 1 18 9 9 17 3.FENERBAHÇE 8 5 1 2 22 6 16 16 4.TRABZONSPOR 8 5 1 2 18 5 13 16 5.BEŞİKTAŞ 8 5 0 3 16 10 6 15 6.ARCA ÇORUM FK 8 4 1 3 18 13 5 13 7.KASIMPAŞA 8 3 4 1 12 9 3 13 8.KOCAELİSPOR 8 4 0 4 9 8 1 12 9.CORENDON ALANYASPOR 8 3 3 2 8 9 -1 12 10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 8 3 2 3 12 12 0 11 11.ERZURUMSPOR FK 8 3 2 3 5 11 -6 11 12.ÇAYKUR RİZESPOR 8 3 1 4 8 11 -3 10 13.GÖZTEPE 8 2 3 3 17 16 1 9 14.GAZİANTEP FK 8 2 2 4 8 12 -4 8 15.GENÇLERBİRLİĞİ 8 2 2 4 7 16 -9 8 16.TÜMOSAN KONYASPOR 8 1 2 5 4 9 -5 5 17.SAMSUNSPOR 8 1 1 6 7 19 -12 4 18.EYÜPSPOR 8 1 0 7 2 22 -20 3

9. haftanın programı

Süper Lig'de 9. haftanın programı şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK (Gaziantep)

19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ekim Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Arca Çorum FK (İsonem Park Gürsel Aksel)

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Başakşehir (Tüpraş)

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

Kaynak: AA