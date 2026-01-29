Haberler

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın başlayacak

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın perdesi yarın oynanacak iki müsabakayla açılacak.

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın perdesi yarın oynanacak iki müsabakayla açılacak.

Haftanın açılış maçlarında Hesap.com Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlarken Kasımpaşa ise Samsunspor'u konuk edecek. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 20. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor (Alanya Oba)

17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Isonem Park Gürsel Aksel)

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor (RAMS Park)

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Turka Araç Muayene Kocaeli)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500

