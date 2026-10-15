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Süper Lig 8. haftada Trabzonspor-Beşiktaş maçını Cihan Aydın yönetecek

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında Cihan Aydın düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftanın önemli maçında Cihan Aydın düdük çalacak.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

18 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Samsunspor: Fatih Tokail

16.00 Kocaelispor-Göztepe: Alper Akarsu

19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Cihan Aydın

Kaynak: AA
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