Sümeyye Erol, Balkan Şampiyonu Oldu!

Kayserili Milli sporcu Sümeyye Erol, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Kayserili Milli sporcu Sümeyye Erol, Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda yarışan Kayserili milli sporcu Sümeyye Erol, Büyük Kadınlar kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuzu ve bu başarıda emeği büyük olan antrenörü Süleyman Altınoluk'u yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
