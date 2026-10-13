Sultanlar Ligi'nde 3. hafta yarın başlıyor, Kuzeyboru Aksaray'da sahaya çıkıyor

Sultanlar Ligi'nde 3. hafta yarın başlıyor, Kuzeyboru Aksaray'da sahaya çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Haftanın programında Kuzeyboru-Türk Hava Yolları Aksaray'da, Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo ve Vakıfbank-Zerenspor gibi maçlar yer alıyor.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.
Ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
14.00 Kuzeyboru- Türk Hava Yolları (Aksaray)
16.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Cengiz Göllü)
19.00 İlbank-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo (TVF Burhan Felek Vestel)
19.00 Vakıfbank-Zerenspor (Vakıfbank Spor Sarayı)
19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Muradiye)
Kaynak: AA