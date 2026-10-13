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Sultanlar Ligi'nde 3. hafta yarın başlıyor, Kuzeyboru Aksaray'da sahaya çıkıyor

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Haftanın programında Kuzeyboru-Türk Hava Yolları Aksaray'da, Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo ve Vakıfbank-Zerenspor gibi maçlar yer alıyor.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

14.00 Kuzeyboru- Türk Hava Yolları (Aksaray)

16.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Cengiz Göllü)

19.00 İlbank-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo (TVF Burhan Felek Vestel)

19.00 Vakıfbank-Zerenspor (Vakıfbank Spor Sarayı)

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Muradiye)

Kaynak: AA
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