Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 Eczacıbaşı Dynavit: 1

Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 Eczacıbaşı Dynavit: 1

Spor Haberleri

Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe Opet, 20-25, 25-14, 25-21 ve 25-17'lik setlerle Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe Opet, 20-25, 25-14, 25-21 ve 25-17'lik setlerle Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Gül

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Melissa Vargas, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Eda Erdem, Macris Carneiro, Anna Lazereva, Cansu Çetin, Meliha Diken, Gizem Örge (L)

Eczacıbaşı: Tijana Baskoviç, Irina Voronkova, Hande Baladin, Sinead Jack, Beyza Arıcı, Yasemin Güveli, Samanta Fabris, Laura Heyrman, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Saliha Şahin, Simge Akoz (L)

Setler: 20-25, 25-14, 25-21, 25-17

Süre: 105 dakika (25, 24, 28, 28) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Burhan Felek Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title