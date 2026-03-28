Sultan Su İnegölspor - 24 Erzincanspor: 4-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sultan Su İnegölspor, sahasında 24 Erzincanspor'u 4-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (2) ve Taha Cebeci kaydetti.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Şevket Teker, İsmail Semih İleri, Mehmet Eren Küçükkeçeci

SULTAN SU İNEGÖLSPOR: Emre Şeker, Orhan Aktaş, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Yasin Ozan (Dk. 92 Hasan Alp Altınoluk), Özcan Aydın (Dk. 69 Yusuf Tursun), Mete Sevinç, Hüseyin Afkan (Dk. 69 Taha Cebeci), Emre Keleşoğlu (Dk. 86 Ahmet Özkaya), Enes Yılmaz, Kerem Dönertaş (Dk. 87 Efekan Karayazı)

24 ERZİNCANSPOR: Ali Türkan, Rıdvan Türker, Ercan Yazıcı, Hüsamettin Tut, Birkan Öksüz (Dk. 69 Baran Can), Savaş Yılmaz, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 69 Ahmet Can Arık), Tayyip Ebrar Cumur (Dk. 61 Osman Bulut), Ali Sefer (Dk. 46 Mustafa Berke Çelik), Kubilay Akyüz, Ahmet Dereli

GOLLER: Dk. 7 Kerem Dönertaş, Dk. 23 ve Dk. 79 Yasin Ozan, Dk. 90+3 Taha Cebeci (Sultan Su İnegölspor)

SARI KARTLAR: Özcan Aydın, Hüseyin Afkan, Taner Gümüş (Sultan Su İnegölspor), Savaş Yılmaz, Kubilay Akyüz, Birkan Öksüz, Ahmet Dereli (24 Erzincanspor)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
