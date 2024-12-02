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SUBÜ'de Ayak Tenisi Turnuvası Yapıldı

SUBÜ'de Ayak Tenisi Turnuvası Yapıldı
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen 'Ayak Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren takımlara madalya verildi. 32 takımın katıldığı turnuvada, kadın ve erkek kategorilerinde başarı elde eden sporcular ödüllendirildi.

SUBÜ'de öğrencilere yönelik olarak 'Ayak Tenisi Turnuvası' gerçekleştirildi. Müsabakalar neticesinde dereceye giren öğrencilere madalya takdim edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın desteği ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cuma Ece koordinasyonunda 'Ayak Tenisi Turnuvası' gerçekleştirildi. 32 takımın katıldığı ve Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva kadın ve erkek kategorilerinde yapıldı. Müsabakaların ardından erkeklerde Mert Can ve Ephraim Alfa birinci, Ertuğrul Akıncı ve Tunçhan Kaya ikinci, Sezgin Yıldırım ve Serdal Pul üçüncü oldu. Kadınlarda ise Zeynep Keskin ve Betül Kaya birinci, Zehranur Öztürk ve Özlem Mina ikinci oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara madalya ve ödül takdim edildi. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada popülaritesi artan yeni spor dallarında turnuvaların devam edeceği vurgulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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