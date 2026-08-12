Fenerbahçe play-off'ta: Kartal'dan tur değerlendirmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek play-off'a yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, turu galibiyetle geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Her 2 maçta da çok disiplinli bir oyun sergiledik. Pozisyonlara girdik ama 1 gol atabildik. Adım adım her geçen gün daha iyi yaptığımız şeyler var. Bugün eksikler gördük, onları gidermek için çalışıyoruz. Turu galip gelerek geçtiğimiz için çok mutluyum. Çok daha net gol pozisyonlarımız vardı. İlk yarı 4 net pozisyonun birini değerlendirsek maçı erkenden koparabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi için 2 maçın daha olduğunu hatırlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Lyon maçıyla ilgili çalışmalarımız da devam edecek. Maç trafiğimiz çok yoğun. Oyuncuları korumalı, dinlendirmeli. Bunlar üzerinde de yoğunlaşıyoruz. Oyun içinde bazı bölümlerde rakibin bizden üstün olduğu yerler vardı. Bizim çok net pozisyonlarımız vardı. 6-7 tane yüzde yüz net pozisyonumuz vardı. Deplasmanlarda ara ara baskı yiyebiliyorsunuz. Karşınızda genç bir takım var. Maçı çok önden kopartabilirdik. Bu tür maçlar böyledir, gol atamazsanız rakibin direnci artar. Düzeltmemiz gereken bölümlerden biri de bu, çalışıyoruz."

Taraftarlara destek için teşekkür eden Kartal, Fred'in taraftara veda ettiği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu konuda yönetimimiz, transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle arasında bazı şeyler var. Bekleyelim zaman içinde ne olacak görelim. Hepimiz için zaman var. Lyon ile eşleştik. 18 yıl aradan sonra taraftarımıza bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak mücadele etmek zor, biz bunun üstünden gelebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah Gençlerbirliği maçını en iyi şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Takımımızda giren çıkan fark etmiyor, tüm oyuncularımız çok değerli. O an o değişiklikler gerekiyordu, oyuna dokunuş yapmamız gerekiyordu. Ön tarafta topu tutabilen mücadeleci oyuncuları oyuna aldık."

Kaynak: AA