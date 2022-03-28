Stefan Kuntz, en çok eleştirildiği yerden soru gelince basın toplantısında küplere bindi

Portekiz'e yenilerek Dünya Kupası defterini kapatan A Milli Takım, İtalya ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde basın toplantısında konuşan Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz, Berkan Kutlu'yla ilgili bir soruya tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ OYUNCULARINI SEÇİYORUM"

Berkan Kutlu yerine Konyasporlu Soner Dikmen'in neden kadroya alınmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Stefan Kuntz "Soner Dikmen'i kimin yerine alacaktım? Berkan Kutlu, Avrupa'da birçok maç oynadı ve tecrübe edindi. Ayrıca kendisi sol ayaklı. Bu bizim için önemli kriter. Milli Takım'ın teknik direktörüyüm. En iyi kararı vermek için uğraşıyorum. Türkiye'nin en iyi oyuncularını seçiyorum, bazı kulüplerin en iyisini değil! Konyaspor'dan oyuncu çağırdık ama sakat olduğu için gelemedi." dedi.

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