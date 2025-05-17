Sporting, Portekiz Ligi'nde Şampiyon Oldu

Sporting, Portekiz Ligi'nde Şampiyon Oldu
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Portekiz 1. Futbol Ligi'nin son haftasında Sporting, Vitoria Guimaraes'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Benfica ise Braga ile berabere kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 34. ve son haftasında Sporting, konuk ettiği Vitoria Guimaraes'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluk yarışının çekişmeli geçtiği ligde Sporting ile Benfica son haftaya 79'ar puanla girdi. İkili averajla önde bulunan Sporting son haftada Vitoria Guimaraes'i konuk ederken, Benfica ise deplasmanda Braga ile karşılaştı. Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de maça ilk 11'de başladı.

Vitoria Guimaraes'i 2-0 yenen Sporting puanını 82 yaparak şampiyonluğa ulaştı. Braga ile 1-1 berabere kalan Benfica ise sezonu 80 puanla ikinci sırada tamamladı.

Ligde Kerem Aktürkoğlu sezonu 11 gol ve 11 asist, Orkun Kökçü de 7 gol ve 7 asistle tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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