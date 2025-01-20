Canlı yayında kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'ın son durumu belli oldu

TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken canlı yayında fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Arıkan'ın son durumu belli oldu.

"BİLİNCİ AÇIK"

Sağlık Bakanlığı Arıkan'ın sağlık durumuyla ilgili, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir" şeklinde bir açıklama yaptı.

ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?

1963 yılında Sakarya'da doğan Erdoğan Arıkan, Türk spor medyasının sevilen ve tanınan isimlerinden biridir. Çocukluk yıllarını Gölcük, Kocaeli'de geçiren Arıkan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında TRT'nin açtığı sınavları kazanarak medya kariyerine başlayan Arıkan, TRT Diyarbakır Radyosu'nda göreve başladı. Ardından spor spikerliği alanına yönelen Arıkan, dünya çapında büyük organizasyonlarda sunuculuk yaptı. Şimdiye kadar 6 Dünya Kupası, 5 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 3 Olimpiyat Oyunları'nda spikerlik yapan Arıkan, TRT Spor'un vazgeçilmez simalarından biri.