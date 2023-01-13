Sözleşmesi bile hazır! Aboubakar Beşiktaş'a çok yakın

Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. Eski golcüsü Aboubakar'ın Al Nassr'dan ayrılmasını bekleyen siyah-beyazlı yönetim 30 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesini dahi hazırlamış durumda.

Hollandalı yıldız Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş, eski yıldızı Aboubakar için devreye girdi. Siyah-beyazlılar Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın formasını giyen 30 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Süper Lig ekiplerinin de ilgili olduğu santrfor için sözleşme bile hazırlayan siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu bir an önce kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ KESENİN AĞZINI AÇTI

30 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 2016 yılında 2.5 milyon euroluk kiralama ücreti ile Porto'dan transfer edildi. Deneyimli forvet, 2020 yılında ise bu kez bedelsiz olarak transfer edilse de bir sene sonra yaşanan anlaşmazlıkların ardından yollar ayrıldı. Şimdi ise Beşiktaş kesenin ağzını açtı. Siyah-Beyazılar, Weghorst'a verilen 2.8 milyon yıllık ücreti Aboubakar'a önerecek.

ABOUBAKAR YEŞİL IŞIK YAKTI

Daha öncede formasını giydiği siyah-beyazlılara olumlu yaklaşan yıldız futbolcunun kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor. Golcü futbolcunun kontratı ise 2.5 yıllık olacak.