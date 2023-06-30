Söylemlerinin bedeli ağır oldu! Christophe Galtier ve oğlu gözaltına alındı

Son olarak PSG'yi çalıştıran Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier, Nice dönemindeki ırkçı söylemleri nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 56 yaşındaki teknik adamın 3 yıla kadar hapis cezası ile birlikte para cezası alabileceği öne sürüldü.

Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier, Nice dönemindeki ırkçı söylemleri nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

IRKÇI SÖYELEMLERİ BAŞINA BELA AÇTI

Fransız teknik adamın Nice'i çalıştırdığı dönemde yolladığı iddia edilen bir e-mail, başına büyük bela açtı. Nisan ayında, Christophe Galtier'in Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'e Müslüman ve siyahi futbolcularla ilgili ırkçı söylemlerde bulunduğu e-mail basına sızdı.

OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Fransız adli makamları, bu iddiaların ardından sezonun bitmesini bekledi. RMC Sport, Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier, Nice dönemindeki ırkçı söylemleri nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

HAPİS CEZASI ALABİLİR

56 yaşındaki Galtier'in hakkındaki iddiaların ispatlanması durumunda, 3 yıla kadar hapis cezası ile birlikte para cezası alabileceği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Fransız teknik adamın Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu gündem olmuştu.