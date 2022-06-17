Southampton, Manchester City'den İrlandalı kaleci Bazunu'yu kadrosuna kattı İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, Manchester City'den İrlandalı kaleci Gavin Bazunu'yu renklerine bağladı. İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, Manchester City'den İrlandalı kaleci Gavin Bazunu'yu renklerine bağladı. Southampton Kulübü, 20 yaşındaki Bazunu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten oyuncunun bonservisine ilişkin bilgi verilmedi. İngiltere basınında transferin bonuslarla 12 milyon sterline gerçekleştiği öne sürüldü. Shamrock Rovers'tan 2019'da Manchester City'ye transfer olan ancak A takımda forma şansı bulamayan Bazunu, daha sonra Rochdale ve Portsmouth'a kiralandı. Bazunu, İrlanda Milli Futbol Takımı'nın kalesini ise 10 kez korudu. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Southampton FC Manchester England Spor Haberler

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