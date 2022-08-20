Şota Arveladze: Artık ben de Ahmetcan'ın taraftarıyım

Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, bordo mavili takımın eski oyuncusu Şota Arveladze'nin ardından Süper Lig'den Hollanda ekibine transfer olan ikinci futbolcu oldu. Başarılı stoperin transferini değerlendiren Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Ajax eğer Trabzonspor'dan 19 yaşındaki bir çocuğu almışsa bu önemlidir, gelecek görmese almazdı. Ahmetcan'ı tebrik ediyorum. Artık ben de onun taraftarıyım" dedi.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselerek kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan, 9,5 milyon bonservis karşılığında 'Avrupa'nın futbolcu fabrikası' olarak bilinen Ajax'a 5 yıllık imza attı. Trabzonspor'da 1994-1997 yıllarında forma giyen ve Süper Lig'den Ajax'a transfer olan ilk futbolcu olan şimdiki Hull City teknik direktörü Şota Arveladze, Süper Lig tarihine geçen Ahmetcan Kaplan transferi hakkında Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

Futbolda altyapıya daha fazla önem verilmesi halinde genç yeteneklerin ülke ve dünya futboluna daha çok kazandırılabileceğini belirten Arveladze, "Trabzonspor'da bu tür oyuncular her 10 senede bir çıkıyor. İyi bir sistem kurulursa daha çok oyuncu daha kısa sürede çıkar. Önce 5 senede bir, sonra 3 senede bir çıkar. Hem A takıma, hem ekonomik olarak kulübe, hem de milli takıma katkı sağlanır. Önemli olan da budur. Altyapının önemli olduğunu herkes söylüyor ama Türkiye'de bu konuda doğru dürüst iş yapılmıyor. Maalesef herkes puan peşinde. Halkımız da beklemek istemiyor, bu konuda sabırsız. Türkiye'de özellikle Trabzon'da, Sakarya'da, İzmir'de, diğer Karadeniz şehirlerinde çok yetenekli oyuncular var. Bu tarz işler düzgün yapılırsa, iyi bir sistem olursa yetenekli çocukları bekletmeye gerek kalmaz. Avrupa'ya Ahmetcan gibi daha çok genç gönderilir" dedi.